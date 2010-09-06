Накануне нового учебного года сотрудники ГИБДД совместно с членами общественного совета при УВД проверили безопасность пешеходных переходов около образовательных учреждений Орла.

В ходе проверки были выявлены ряд недостатков.

На улице Пожарной около школы № 39 на пешеходном переходе искусственные неровности не соответствуют требованиям ГОСТа. Неровности расположены на расстоянии двух метров от перехода. По нормам неровность должна находиться на расстоянии 10-15 метров от нанесенной на дорожное полотно разметки.

Около школы № 15 по улице Трудовых резервов выявлены нарушения в установке предупреждающих дорожных знаков.

С нарушениями требования ГОСТа оборудован искусственные неровности на пешеходном переходе около школы № 25 по улице Энгельса. Кроме того, здесь из-за кроны деревьев водителям практически не виды дорожные знаки.

- Работа по мониторингу безопасности пешеходных переходов проводится с 2015 года, - отметил член Общественного совета при УМВД Владимир Филонов. - За этот период нам удалось добиться оборудования 90 % пешеходных переходов вблизи школ средствами безопасности дорожного движения.

Общественники и сотрудники Госавтоинспекции продолжат отслеживать ситуацию с безопасностью пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области 

 

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