9 августа спасатели-взрывники обезвредили 30 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

29 снарядов было обнаружено в селе Гуторове Кромского района. Спасатели изъяли и уничтожили две минометные мины калибра 120 мм, артиллерийский снаряд калибра 122 мм, 11 снарядов калибра 76 мм, 15 снарядов калибра 50 мм.

Еще один артснаряд был уничтожен в деревне Евланово Должанского района.

ГУ МЧС России по Орловской области напоминает гражданам, что при нахождении взрывоопасного предмета немедленно сообщить о находке в службу спасения телефонам «01», «101» или в полицию по телефонам «02», «102».