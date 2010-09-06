Продукция завода «Орловская крепость» была арестована 4 года назад судебными приставами.

Вернуть бутылки постановил Орловский областной суд 2 августа этого года.

Все это время длилась судебная тяжба, завод отстаивал свое право самостоятельно реализовать остатки алкогольной продукции, после того как у предприятия закончилась лицензия.

Но судебные приставы передали арестованное имущество на реализацию. Пока шло разбирательство, арестованный алкоголь хранился. Теперь более 78 тысяч бутылок вернутся в распоряжение предприятия, сообщает сайт ТРК «Истоки».