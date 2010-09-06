Орловская гимнастка Юлия Бравикова заняла второе место на традиционном турнире по художественной гимнастике Aeon Cup Японии.

Соревнования, прошедшие в Токио с 29 по 2 октября, считаются неофициальным клубным чемпионатом мира.

По итогам турнира сильнейшими стали представительницы клуба «Россия-Газпром» Дина Аверина, Юлия Бравикова и юниорка Анастасия Сергеева. На втором месте - спортсменки из Узбекистана, третье место – у гимнасток из Японии.

В индивидуальном первенстве среди спортсменок золото в многоборье у россиянки Дины Авериной, серебро у нашей землячки Юлии Бравиковой, а бронза у Катерины Галкиной из Беларуси.

Напомним, что на Универсиаде-2017 в Тайбэе орловчанка Юля Бравикова завоевала пять медалей – четыре золота и одно серебро.