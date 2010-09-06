На этой и прошлой неделе в социальных сетях орловцы активно обсуждали возможное закрытие светского учреждения дополнительного образования для детей для создания на его месте духовного православного центра.

Речь идет о доме творчества №5, расположенном в здании бывшего Межшкольного учебного комбината на улице Тульская, 63 в Орле (район Выгонка).

Идея сделать духовный центр вместо детских кружков взбудоражила родителей, дети которых ходят в единственной в этом районе учреждение дополнительного образования, педагогов и просто неравнодушных граждан. Мнения разделились.

Саму идею духовного центра никто не отрицает. Вопрос один: почему, чтобы что-то открыть, надо закрыть детские кружки.

Как многое сейчас происходит в нашей области, идея закрытия (по словам инициаторов строительства духовного центра – не закрытия, а временного переезда в другие места) дома творчества детей и открытия православного объекта с общественностью, родителями и педагогами не обсуждалась, ни публичные слушания не выносилась. В один прекрасный день, а именно, 27 сентября, на здании дома повесили баннер, что тут будет духовный центр. 

Пока ситуация вроде бы разъяснилась, выгонять детей и педагогов из этого дома не будут.

А тем временем, подробности проекта раскрыл сайт ИнфоОрел, который опубликовал комментарии инициаторов создания центра.

"Инициатором проекта по строительству духовного православного центра в микрорайоне Выгонка, п. Овсянниково является духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрит Илий (Ноздрин).

В первую очередь батюшка был обеспокоен, что на такой большой территории Северного района нет православного храма. В связи с этим людям, проживающим на вышеуказанной территории, приходится посещать весьма отдаленные храмы, что приносит большие неудобства», - говорится в ответе.

В итоге родилась «идея создания на Выгонке духовно — православного центра с православным храмом и гимназией в честь Преподобного священномученика Кукши — покровителя Орловщины. Также на территории центра будет располагаться пансион и классы ремёсел для дополнительных занятий. По благословлению отца Илия нашлись люди, которые безвозмездно готовы потратить свои средства на реализацию данного проекта, цитирует ИнфоОрел текст письма.

Как уверяют создатели центра, в нем в будущем будет работать православная гимназия. И дети смогут посещать не только гимназии, но и различные кружки, которые тут будут организованы.

«Все дети, которые в данный момент занимаются в творческих кружках, после реконструкции смогут вновь вернуться в новые и переоборудованные классы». – говорится в письме.

По информации руководства детского центра сейчас в него ходят около 300 детей. Занятия тут идут сейчас в обычном режиме, по установленному ранее графику. Речь о выселении или переезде не ведется.

«ВО» будет следить за развитием событий.

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