5 октября в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС при Президенте РФ состоится 69-е заседание Международного клуба директоров на тему «Реиндустриализация российской экономики – императивы, модели, опыт».

В мероприятии планируется участие президента Международного клуба директоров, академика РАН Абела Аганбегяна (на фото), членов клуба директоров, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, а также научной общественности и бизнеса.

Заседание Международного клуба директоров начнется в четверг, 5 октября, в 9 часов в конференц-зале Орловского банковского колледжа (г. Орёл, ул. Гостиная, 4).

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