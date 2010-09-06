На территории Орла с начала учебного года зарегистрировано 9 ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба УИГБДД по Орловской области.

В двух дорожных авариях дети были пассажирами. А 7 ребят пострадало в качестве пешеходов, причем шестеро – переходили дорогу по пешеходному переходу.

Так 22 сентября произошла авария по улице Московской. Водитель на автомобиле Mazda допустил наезд на школьника. Как рассказал потом сам водитель, он не заметил маленького пешехода, потому что слева от него был грузовик, из-за которого ребенок и вышел. Авария произошла в темное время суток, а у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

Дорожные полицейские напоминают, что ношение маленького светоотражающего элемента, снижает риск наезда на пешехода почти в десять раз.

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