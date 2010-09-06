Власти города уже выкупили восемь квартир в ПАО «Орелстрой» общей стоимостью 12,3 млн рублей.

Квартиры уже начали передавать собственникам аварийного дома № 73а по улице Черкасской, сообщает пресс-служба администрации города.

На рабочем совещании в администрации 3 октября первый замглавы администрации города Олег Минкин сообщил, что все квартиры уже прошли процедуру регистрации.

Две квартиры находятся в социальном найме и переданы в УКХ Орла, а остальные шесть – в собственности, и готовы для передачи владельцам.