На перекрестке улиц Гайдара и Октябрьской в сквере воинской славы установят бюст уроженца Ливен, великого оружейника Аркадия Шипунова.

Бюст конструктора, автора современного высокоточного оружия будет установлен в ноябре, сообщает газета «Уездный город».

Как сообщил начальник отдела архитектуры администрации Ливен Андрей Козлов, фундамент под гранитный постамент уже залит, а сам бюст установят к годовщине со дня рождения конструктора 7 ноября.

Бюст Аркадия Шипунова создан московским скульптором, а средства на его изготовление выделила одна из дочерей Аркадия Георгиевича, проживающая в Москве.