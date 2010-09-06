12 октября во всех регионах России пройдет акция «Всероссийский экономический диктант».
В Орле площадкой для написания диктанта станкт Орловский государственный университет экономики и торговли.
В диктанте принять участие смогут все желающие, в том числе школьники 9-11 классов, учащиеся и студенты. Для разных категорий участников будут разные задания. Также предусмотрена и онлайн-версия диктанта.
Всероссийский экономический диктант пройдет впервые. Планируется, что подобная акция будет проводиться ежегодно.
Подробности на сайте Вольного экономического общества России, а также на официальном сайте регионального организатора Диктанта