По результатам 2016-2017 учебного года орловский лицей № 40 и ливенский лицей имени С. Н. Булгакова вошли в список 500 лучших образовательных организаций страны.
Список составлен по результатам основного государственного экзамена (ОГЭ – его сдают после 9 класса) и всероссийских олимпиад школьников.
Орловский лицей в 2013 и в 2016 годах уже входил в число лучших 500 школ России, сообщает пресс-служба администрации Орла.
Лицей им. С.Н. Булгакова в 2006 году стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» в номинации «Школа успеха».
ТОП-500 составляется при содействии Министерства образования и науки РФ Московским центром непрерывного математического образования.