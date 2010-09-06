Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении пяти членов преступной группы, сообщает пресс-служба Орловской прокуратуры.

Все участники группы признаны виновными в краже в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Как следует из материалов дела, за период с марта по август 2015 года, члены организованной преступной группы похитили около 39 тонн дизтоплива из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Брянск». Сумма ущерба составила более 1 млн 200 рублей. Дизельное топливо принадлежало АО «Транснефть-Дружба».

По приговору суда каждый участник преступной группы, в зависимости от роли в хищении, получили наказание в виде длительных сроков лишения свободы со штрафом.