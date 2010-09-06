О брендировании продуктов, выпускаемых в Орловской области, шла речь на гастрономическом форуме, состоявшемся на прошлой неделе в Орле в рамках празднования 80-летия области.

Для гостей форума была устроена выставка-дегустацию продукции орловских товаропроизводителей. А в деловой части форума прозвучало предложении о брендировании орловских продуктов к юбилею нашего выдающегося земляка И.С. Тургенева.

Кроме того, поступило предложение организовать гастрофестиваль с участием литературных героев и церемонией обеда времен XIX века.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ближайшее время предстоит выбрать региональный продукт, который станет гастрономическим брендом региона, как например, «Вологодское масло».