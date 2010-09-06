Как сообщили в Управление коммунальным хозяйством Орла, новые контракты на ремонт 21 дворовой территории заключены сегодня, 5 октября.
Все подрядчики, выигравшие повторные торги – орловские компании, сообщает пресс-служба городской администрации.
В настоящее время ремонт идет на 75 дворов, из 77, вошедших в программу ремонта.
Семь дворов уже осмотрены комиссией, подрядчики приступили к устранению замечаний.
В 33 дворах завершено асфальтирование, в 16 - установлены лавочки, урны и освещение. Еще 13 территорий подготовлены к укладке асфальта, в 11 дворах – асфальт уже укладывается , и еще в 11 - устанавливаются бордюрные камни.
Подрядчик ООО «Автобан-99, с которым расторгли контракт, внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.