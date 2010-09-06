Мэр Орла Василий Новиков направил главе администрации Орла Александру Муромскому письмо, в котором сообщается о запрете руководителям МУПов увеличивать численность работников.
Такие меры приняты в связи с финансовым состоянием муниципальных предприятий и размером дефицита городской казны.
Согласно решению горсовета от 22 декабря 2016 года «О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в этом году и в последующие два года численности аппарата управления и работников муниципальных казенных учреждений, сообщает пресс-служба горсовета Орла.