На территории региона с 1 по 30 ноября Орелоблэконадзор совместно с Управлением МВД России планируют провести профилактическую операцию «Браконьер».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В сентябре Орелоблэконадзор уже проводил подобную профилактическую акцию, чтобы пресечь нарушения правил охоты. Были составлены два административных протокола за нахождение в автомобиле с расчехленным охотничьим оружием.

А наказание за такое нарушение правил охоты влечет наложение штрафа на граждан от 500 до 4000 рублей с конфискацией ружья (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ).

За незаконную охоту с применением механического транспортного средства нарушители получат штраф до 200 тысяч рублей, или арест на срок до 6 месяцев.