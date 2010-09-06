Специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели исследования образцов почв на территории региона, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Болховском районе на исследование отобрано 319 образцов почвы с площади 741,85 га.

В результате исследований в Орловском референтном центре Россельхознадзора, в образцах установлено содержание радионуклидов цезия-137.

Плотность радиоактивного загрязнения составила от 1,02±0,18 до 2,73±0,26 Ки/км2 (кюри на квадратный километр).

По нормативам при загрязнении радионуклидами цезия-137 более 1 Kи/км2 территория относится к одной из зон радиоактивного загрязнения.

Однако, данные говорят о снижении плотности радиоактивного загрязнения на территории региона. Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС плотность радиоактивного загрязнения достигала 5 Ки/км2.

Рекомендации по снижению поступления радионуклидов в растениеводческую продукцию, о внесении минеральных и органических удобрений доводится специалистами Управления Россельхознадзора до владельцев земельных участков.