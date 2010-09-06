14 октября все желающие орловцы смогут узнать уникальную историю исторического здания на улице Гостиной, 6, сообщает «Орловская городская газета».

Отделение Орел ГУ Банка России по ЦФО устраивает День открытых дверей и покажет жителям и гостям города, как устроено одно из самых загадочных зданий изнутри и приоткроет его секреты.

– Мы уже во второй раз проводим День открытых дверей. Мало кто из орловцев знает историю этого здания, построенного в начале прошлого века, и далеко немногие были внутри. Уверен, экскурсия по нему будет интересной, увлекательной и особенно полезной юному поколению, – считает управляющий Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Юрий Мишустин. – Во время экскурсии под величественными сводами исторического холла посетители смогут проникнуться атмосферой банковского дела в прошлом и настоящем, узнают об истории российского рубля, увидят выставку самых разных детских работ по тематике финансовой грамотности.

Попасть на уникальную экскурсию можно предварительно записавшись по телефону (4862) 42-­10­-24. Для прохода в здание нужно будет обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Кроме того, посетителям расскажут интересные лекции об истории денег и о том, как не попасть на удочку финансовых мошенников. На лекции тоже лучше предварительно записаться.

А в фойе здания любой желающий сможет принять участие в викторине, росписи по керамике. Опытные эксперты проведут мастер-класс и покажут, как отличить поддельную банкноту от настоящей.

Те, кто всерьез решил заняться своей финансовой грамотностью, смогут пройти специальные тесты на сайте Банка России «Финансовая культура».