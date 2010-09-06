На 1 сентября задолженность управляющих компаний перед компанией «Орловский энергосбыт» составляла 154,9 млн рублей.

Из этой суммы 84,4 млн рублей – просроченная задолженность, сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики уже расторгли договор с самым крупным должником из УК – МУП «ЖРЭП (заказчик)» (16,7 млн рублей) и перешли на прямые расчеты с жителями многоквартирных домов, которые обслуживает эта управляющая компания.

ООО «УК Советского района» получила уведомление о необходимости самоограничения потребления электроэнергии, которая предусматривает ограничение энергоснабжение всех потребителей-должников до момента полного погашения задолженности. После этого управляющая компания выплатила энергетикам 5,67 млн рублей.

Как сообщил директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин, зачастую жители исправно платят за свет, воду, газ и даже не догадываются о том, что до ресурсоснабжающих организаций эти деньги не доходят.

«Орловский энергосбыт» составил список самых крупных должников за электроэнергию, чтобы жители могли знать и проконтролировать свои управляющие компании.

Рейтинг наиболее крупных должников за электроэнергию на 1 сентября 2017 года: