На 1 сентября задолженность управляющих компаний перед компанией «Орловский энергосбыт» составляла 154,9 млн рублей.
Из этой суммы 84,4 млн рублей – просроченная задолженность, сообщили в пресс-службе компании.
Энергетики уже расторгли договор с самым крупным должником из УК – МУП «ЖРЭП (заказчик)» (16,7 млн рублей) и перешли на прямые расчеты с жителями многоквартирных домов, которые обслуживает эта управляющая компания.
ООО «УК Советского района» получила уведомление о необходимости самоограничения потребления электроэнергии, которая предусматривает ограничение энергоснабжение всех потребителей-должников до момента полного погашения задолженности. После этого управляющая компания выплатила энергетикам 5,67 млн рублей.
Как сообщил директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин, зачастую жители исправно платят за свет, воду, газ и даже не догадываются о том, что до ресурсоснабжающих организаций эти деньги не доходят.
«Орловский энергосбыт» составил список самых крупных должников за электроэнергию, чтобы жители могли знать и проконтролировать свои управляющие компании.
Рейтинг наиболее крупных должников за электроэнергию на 1 сентября 2017 года:
|
Территория обслуживания
|
Управляющая компания
|
Руководитель УК
|
Задолженность
|
Период задолженности
|
г. Орёл
|
МУП «ЖРЭП» (Заказчик)
|
Чемеров Юрий Викторович
|
16, 7 млн руб.
|
свыше года
|
г. Орёл
|
ООО «УК «Наш дом»
|
Романов Игорь Константинович
|
4,5млн руб.
|
свыше 6 месяцев
|
г. Орёл
|
ООО «УК ЖЭУ № 1»
|
Гудков Александр Николаевич
|
4,35млн руб.
|
свыше 1 месяца
|
г. Орёл
|
ООО «УК ЖЭУ № 22»
|
Васюнин Евгений Александрович
|
4,3млн руб.
|
свыше 1 месяца
|
г. Орёл
|
ООО «Домоуправление №11»
|
Черникова Татьяна Игоревна
|
4,19млн руб.
|
свыше года
|
Мценский район
|
ООО СКФ «АРГО»
|
Попов Гурами Кириякович
|
2,76 млн руб.
|
свыше 2 месяцев
|
Урицкий район
|
ООО «Жилводсервис»
|
Рожков Александр Александрович
|
1,9 млн руб.
|
свыше 2 месяцев
|
Мценский район
|
ООО «Технопром»
|
АлексееваЛариса Владимировна
|
822 тысячи руб.
|
свыше 3 месяцев
|
Мценский район
|
ООО «Гранит»
|
Соловьевская Ольга Евгеньевна
|
356 тысяч руб.
|
свыше 2 месяцев
|
Мценский район
|
ООО «Стройавангард Мценск»
|
Карташев Виктор Леонидович
|
315 тысяч рублей
|
свыше 4 месяцев
|
Мценский район
|
ООО «ЖЭУ села Тельчье»
|
Терехов Алексей Михайлович
|
274 тысячи рублей
|
свыше 2 месяцев