На  1 сентября задолженность управляющих компаний перед компанией «Орловский энергосбыт» составляла 154,9 млн рублей.

Из этой суммы 84,4 млн рублей – просроченная задолженность, сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики уже расторгли договор с самым крупным должником из УК – МУП «ЖРЭП (заказчик)» (16,7 млн рублей) и перешли на прямые расчеты с жителями многоквартирных домов, которые обслуживает эта управляющая компания.

ООО «УК Советского района» получила уведомление о необходимости самоограничения потребления электроэнергии, которая предусматривает ограничение энергоснабжение всех потребителей-должников до момента полного погашения задолженности. После этого управляющая компания выплатила энергетикам 5,67 млн рублей.

Как сообщил директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин, зачастую жители исправно платят за свет, воду, газ и даже не догадываются о том, что до ресурсоснабжающих организаций эти деньги не доходят.

«Орловский энергосбыт» составил список самых крупных должников за электроэнергию, чтобы жители могли знать и проконтролировать свои управляющие компании.

 

Рейтинг наиболее крупных должников за электроэнергию на 1 сентября 2017 года:

 

Территория обслуживания

Управляющая компания

Руководитель УК

Задолженность

Период задолженности

г. Орёл

МУП «ЖРЭП» (Заказчик)

Чемеров Юрий Викторович

16, 7 млн руб.

 

свыше года

г. Орёл

ООО «УК «Наш дом»

Романов Игорь Константинович

4,5млн руб.

свыше 6 месяцев

г. Орёл

ООО «УК ЖЭУ № 1»

Гудков  Александр Николаевич

4,35млн руб.

свыше 1 месяца

г. Орёл

ООО «УК ЖЭУ № 22»

Васюнин  Евгений Александрович

4,3млн руб.

свыше 1 месяца

г. Орёл

ООО «Домоуправление №11»

Черникова Татьяна Игоревна

4,19млн руб.

свыше года

Мценский район

ООО СКФ «АРГО»

Попов Гурами Кириякович

2,76 млн руб.

свыше 2 месяцев

Урицкий район

ООО «Жилводсервис»

Рожков Александр  Александрович

1,9 млн руб.

свыше 2 месяцев

Мценский район

ООО «Технопром»

АлексееваЛариса Владимировна

822 тысячи руб.

свыше 3 месяцев

Мценский район

ООО «Гранит»

Соловьевская Ольга Евгеньевна

356 тысяч руб.

свыше 2 месяцев

Мценский район

ООО «Стройавангард Мценск»

Карташев Виктор Леонидович

315 тысяч рублей

свыше 4 месяцев

Мценский район

ООО «ЖЭУ села Тельчье»

Терехов Алексей Михайлович

274 тысячи рублей

свыше 2 месяцев

 

 

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