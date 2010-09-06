Специалисты агентства недвижимости Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают чистоту своих городов.

Аналитики составили рейтинг чистоты 100 крупнейших населенных пунктов России и сравнили с данными 2016 года.

Жителям страны предлагали оценить по 10-балльной шкале высказывание «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно».

Всего в опросе приняли участие 258 441 респондент. Из этого количества 1225 человек – орловцы.

По результатам ответов орловцев наш город оказался на 71-м месте. По сравнению с 2016 годом Орелсподнялся в рейтинге на 7 позиций.

В лидерах Грозный, Нижневартовск и Армавир, а в аутсайдерах рейтинга – Махачкала, Волгоград и Саратов.