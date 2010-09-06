По распоряжению правительства Орловской области для ГУП ОО «Дорожная служба» приобретут 18 единиц дорожно-строительной техники и оборудования.
Средства в размере 93,4 млн рублей будут выделены из Дорожного фонда Орловской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Новая дорожно-строительная техника должна поступить до 25 декабря текущего года.
Как говорится в сообщении пресс-службы, закупка оборудования будет произведена в целях развития производственной базы государственного унитарного предприятия Орловской области «Дорожная служба».