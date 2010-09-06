С 2014 года население Орловской области сократилось с 769 980 человек до 754 816 человек в 2017 году, следует из данных Росстата.

То есть за это время орловцев стало меньше на 15 164 человека. Демографическая ситуация продолжает ухудшаться.

С января по август этого года рождаемость снизилась на 14,3%. Родилось 4805 человек, что на 841 младенца меньше, чем за январь – август прошлого года. Смертность тоже уменьшилась, но очень незначительно – на 1,2%. Умерло за восемь месяцев этого года 8058 орловцев.

Таким образом, смертность превысила рождаемость в почти 2,5 раза.

Естественная убыль населения за восемь месяцев этого года составила 3253 человека.