На еженедельном совещании в администрации Орла обсудили судьбу дома № 35а на ул. Салтыкова-Щедрина.

Как сообщила начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД Галина Итальянцева, дом был включен в план капитального ремонта. Летом текущего года обследование дома проводила орловская жилинспекция.

Проверка выявила несоответствие конструкций дома необходимым требованиям. Межведомственная комиссия назначила дополнительное обследование.

Источники финансирования нового обследования должны были определить  собственники жилья. Специалисты теруправления по Советскому району провели с ними совещание по данному вопросу, но в итоге положительное решение они так и не приняли.

Глава администрации города Александр Муромский сообщил, что как можно быстрее нужно провести обследование и принять соответствующие меры

- Если там проживать небезопасно, нужно предложить людям квартиры в маневренном фонде и включить дом в программу переселения, - сказал Александр Муромский

Также глава администрации поручил решить вопрос с обследованием дома в следующем году за счет бюджетных средств.

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