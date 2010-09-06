Обустройство остановочного павильона около дома № 48 по Наугорскому шоссе будет завершено в следующем году.

Об этом на рабочем совещании в администрации города сообщил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла Сергей Маркин.

По его словам, на объекте уже установлен остановочный павильон, укладывается тротуарная плитка. За эти работы отвечает подрядная организация «Строй-57».

А подрядчик ООО «Двин» занимается укладкой асфальта на Наугорском шоссе, в том числе и заездного кармана около остановки. В настоящее время рассматривается вопрос о расторжении муниципального контракта с компанией за нарушение сроков работ.

Глава администрации города Александр Муромский сказал, что частичной приемки и тем более оплаты быть не должно.

- Если подрядчик не выполнил свои обязательства, он облагается штрафными санкциями и выполняет работы по гарантии. В худшем случае — заносим его в черный список, - сказал глава администрации города.

Также Александр Муромский поручил внести остановку в паспорт автобусного маршрута.

Полностью завершить работы по оборудованию остановки, а также принять работы по ремонту Наугорского шоссе планируется в 2018 году.