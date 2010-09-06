В июле этого года Орловский областной суд признал недействующим решение райсовета Знаменского района о приостановке пенсионных выплат за выслугу лет бывшим муниципальным служащим.

Решение было обжаловано в Верховном суде. В ноябре ВС вынес вердикт, подтверждающий правоту орловского облсуда.

Суть дела такова. Осенью прошлого года Знаменский районный Совет народных депутатов принял решение о приостановке выплат пенсии за выслугу лет всем ее получателям. «заморозка» выплат распространялось на период с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года. Выплаты остановили из-за дефицита местного бюджета.

Двое бывших муниципальных служащих с этим не согласились и подали иск о признании решения райсовета незаконным.

Орловский областной суд, рассматривая дело, пришел к выводу о противоречии оспариваемого решения положениям федерального и областного законодательства.

«В ряде своих решений Конституционный Суд Российской Федерации высказал правовую позицию по данному вопросу, которая заключается в том, что прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии без установления на это время какого-либо компенсаторного механизма, позволяющего устранить негативные последствия, вызванные ее отменой, не согласуется с вышеназванными положениями Конституции Российской Федерации», - пояснили в областном суде.

Дефицит муниципального бюджета, как указал суд, не мог явиться основанием для приостановления действия нормативного правового акта.

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