В ближайшее время городские власти проведут совместное с ГИБДД совещание, чтобы выработать комплекс мер по борьбе с брошенными автомобилями, которые годами стоят на улицах и во дворах Орла.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Орла со ссылкой на мэра Василия Новикова.

В мэрию города поступает много обращений орловцев с жалобами на автомобили, которые уже «вросли в землю». Необходимо разработать план действий по эвакуации брошенных автомобилей. это позволит навести порядок на улицах и во дворах домов, позволит освободить место для «рабочих» автомобилей.

- Такие правила помогут навести порядок на улицах и во дворах нашего города. Более того, с точки зрения антитеррористической безопасности наличие таких брошенных автомобилей вызывает много вопросов, - уверен Василий Новиков.