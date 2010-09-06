Подрядчик -  «Региональные газораспределительные сети» начал подготовительные работы для строительства пешеходного моста через Оку, сообщила администрация Орла.

Сейчас устанавливаются ограждения строительной площадки, выполняютcся разбивочные работы.

После этого подрядчик начнет работы по выносу коммуникаций, попадающих в зону строительства, сообщил начальник МКУ «Управление капитального строительства города Орла» Сергей Костиков.

Основной объем работ по устройству опор моста планируется сделать в 2018 году. В 2019 году будет проводиться устройству мостового полотна.

Как ранее сообщалось, проект пешеходного моста через Оку, который свяжет Советский и Заводской районы Орла, разработал институт ООО «Транспроект». Общая стоимость строительства - около 300 млн рублей.

Проект пешеходного моста через Оку был одобрен депутатами горсовета Орла в октябре прошлого года. Пешеходный мост будет выполнен в железобетоне, его протяженность – более 120 метров, высота — около 6 метров, ширина пешеходной части — 5 м 20 см.

По проекту полностью мост должны построить к середине июля 2019 года.

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