В первый снегопад в Орле работали 16 единиц коммунальной техники, сообщил сегодня директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» Павел Плахов.

Из них 11 комбинированных дорожных машин и пять тракторов.

В течение дня бригады спецавтобазы производят посыпку проезжей части и тротуаров песко-соляной смесью.

Убирать город будут в круглосуточном режиме. Ночью на уборку дорог также выйдут три многофункциональные машины «Вилли», пообещал директор «Спецавтобазы».

Как ранее сообщалось, муниципальная «Спецавтобаза» выполняет работы по содержанию городских дорог по договору субподряда с областной «Дорожной службой».