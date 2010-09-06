В первый снегопад в Орле работали 16 единиц коммунальной техники, сообщил сегодня директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» Павел Плахов.
Из них 11 комбинированных дорожных машин и пять тракторов.
В течение дня бригады спецавтобазы производят посыпку проезжей части и тротуаров песко-соляной смесью.
Убирать город будут в круглосуточном режиме. Ночью на уборку дорог также выйдут три многофункциональные машины «Вилли», пообещал директор «Спецавтобазы».
Как ранее сообщалось, муниципальная «Спецавтобаза» выполняет работы по содержанию городских дорог по договору субподряда с областной «Дорожной службой».