9 декабря в Орле, как и во всех регионах России, будет проходить Всероссийский юридический диктант.

Участники диктанта смогут оценить свои знания Конституции РФ, административной ответственности, трудовых, административных, гражданских и семейных прав и встретится с известными юристами.

Принять участие в диктанте могут граждане РФ с 14 лет.

В Орде диктант пройдет в корпусах ОГУ имени И. С. Тургенева и Центре по оказанию бесплатной юридической помощи Адвокатской палаты Орловской области.

Дополнительная информация по телефону 8-953-817-7614 (Цуканова Елена Владимировна).

Начало в 10.00.