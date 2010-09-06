На елочные базары поступят калужские ели, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

На территории Калужского региона зарегистрированы очаги черного соснового усача и была опасность распространения вредителей леса на территории Орловской области.

Однако вся партия новогодних деревьев имеет карантинный сертификат, подтверждающий их фитосанитарную безопасность. 200 елок допущены к реализации.

Напомним, что 8 декабря в администрации города пройдет аукцион на право размещения елочных базаров в Орле. Аукцион будет включать 29 адресов.