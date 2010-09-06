С 6 декабря гендиректором АО «Орелоблэнерго» назначен Андрей Куликов, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на руководителя регионального департамента госимущества и земельных отношений администрации области Ольгу Платонову.

До этого Андрей Куликов занимал должность замуправляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

Как данным «Ъ», Зиновьев уволен по инициативе собственника. Причины досрочного расторжения договора с Евгением Зиновьевым в облправительстве не называют.

Напомним, что господин Зиновьев возглавил областное АО осенью 2014 года. Сразу же после назначения 34-летний директор попал в скандал с покупкой элитного автомобиля. В декабре АО «Орелоблэнеро», единственным акционером которого является Орловская область в лице управления госимуществом, разместило извещение о закупке автомобиля AUDI Q7 за три миллиона рублей. После шквальной критики СМИ закупка не состоялась.