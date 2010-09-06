Орловский СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье УК «служебный подлог» в отношении должностных лиц органов опеки.

По данным следствия, пять лет (с 2009 года по 2016 год) должностные лица отдела опеки и попечительства администрации Орла без проведения реального надзора вносили ложные сведения по итогам якобы проводимого обследования условий жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей.

«Со стороны должностных лиц органов опеки и попечительства был утрачен контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка», - говорится в сообщении управления Следственного комитета РФ по Орловской области.