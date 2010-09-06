Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в числе прошедших вакцинацию - 63 тысячи детей, что составляет почти 50% от численности детского населения региона.

По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора в 17 школах были введены ограничительные мероприятия. Полностью учебный процесс был остановлен в пяти школах, еще в 12 – были введены ограничительные мероприятия по классам.

На территории шести муниципальных образований Орловской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями среди детей. Это территории Орла, Орловского, Свердловского, Кромского, Ливенского, Урицкого районов.

 

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- 30 ноября в 14.00 в Малом зале областной администрации (1 этаж) состоится встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с юристами, приуроченной к профессиональному празднику Дню юриста.

Несколько слов

Наша молодежь любит окружить себя роскошью, она дурно воспитана! Она смеется над начальством и не уважает старших!

Cократ, 5 век до н.э. 

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