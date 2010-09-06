Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года.

С нового года перерасчет страховой пенсии после прекращения пенсионерами работы будет производиться ПФР на основании сведений индивидуального учета, представленных работодателями.

Пенсионный фонд будет принимать решение о выплате пенсии уволившемуся пенсионеру с учетом индексации в следующем месяце, после получения данных о прекращении работы.

Напомним, что с 2016 года индексация страховой пенсии работающих пенсионеров не производится. Но если пенсионер прекращал работу, то перерасчет страховой пенсии он получал только на четвертый месяц после увольнения. За пропущенные три месяца доплата не производилась.