Скульптура будет установлена в сквере на ул. Полесской перед зданием пожарной части №4.

Автором проекта является известный орловский скульптор Леонид Амелехин, сообщает «Орловская городская газета».

Памятник будет установлен в честь действующих сотрудников и в память о пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

В общей по стране печальной статистике – трое наших ребят. В июле 1984 года при тушении пожара на крыше областного Дворца пионеров на ул. Салтыкова­Щедрина в Орле погибли младший лейтенант внутренней службы Александр Комоско и сержант внутренней службы Виктор Лапшин. А в феврале 2014 года, спасая двух рабочих из загоревшегося нового коттеджа на улице Германо, погиб командир отделения старший сержант пожарной части №3 Алексей Сопин.

Недавно эскизный проект памятника был вынесен на суд архитекторов, которые дали советы по оптимальному размеру фигуры пожарного и по выбору наиболее подходящего места установки.

Напомним, что в Советском районе Орла появится проезд Героев-­пожарных. С инициативой назвать так участок от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительной вдоль Академии ФСО выступило руководство регионального управления МЧС. Эта идея была одобрена членами комиссии по наименованию улиц, а позже и депутатами горсовета.

Торжественное открытие проезда Героев-­пожарных будет приурочено к 85­-летию системы гражданской обороны.