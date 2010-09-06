Жителям дома по наб. Дубровинского, 68 выдадут средства на покупку новых квартир до конца декабря.

Об этом шла речь на рабочем совещании в администрации города 5 декабря.

Как сообщила замначальник управления городского хозяйства и транспорта Галина Итальянцева, все жилые помещения в пострадавшем доме уже оценены. Средняя стоимость квадратного метра здесь, согласно заключению экспертов, составляет около 50 тысяч рублей.

Исходя из этой суммы, подготовлено и вручено собственникам соглашение о выкупе жилья для последующего сноса аварийного дома. Напомним: средства на это были выделены из областного бюджета.

Как отметила Галина Итальянцева, орловские застройщики готовы предложить жителям дома по наб. Дубровинского квартиры, примерно соответствующие по площади их предыдущим. Собственники получат все необходимые юридические разъяснения.

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Мероприятие приурочено к 210-летию учреждения статута солдатского Георгиевского креста и 140-летию русско-турецкой войны.

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