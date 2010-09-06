О профилактике правонарушений на рабочем совещании в администрации города доложил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Вадим Карлов.

В частности, городские комиссии по делам несовершеннолетних ведут постоянную работу с трудными подростками и неблагополучными семьями. В данный момент на учете стоит 381 подросток и 322 семьи.

Особое внимание уделяется полезной занятости подростков в свободное время. Так, учреждения дополнительного образования, кружки и студии при школах посещают 70% школьников. В экологических отрядах в этом году работал 991 подросток, 785 из них направлены на работу комиссиями по делам несовершеннолетних.

За десять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017-­го количество преступлений в Орле снизилось на 11,4%. В том числе тяжких — на 24,3%, особо тяжких — на 14%. Число преступлений, совершенных в нетрезвом виде, уменьшилось на 20,7%.