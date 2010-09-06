В прокуратуре Заводского района Орла, что согласно жилищному законодательству, бремя содержания общего имущества в многоквартирном доме несут их собственники (ст. 39 ЖК РФ).

Однако, основная нагрузка по поддержанию в надлежащем состоянии и текущему ремонту общего имущества в МКД ложится на управляющую организацию (ст.161 ЖК РФ).

Под содержанием общего имущества в многоквартирном доме, помимо прочего, понимается комплекс работ и услуг, направленных на поддержание этого имущества в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность их имущества, постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящего в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006).

Таким образом, управляющая организация обязана без дополнительной платы ремонтировать общедомовое имущество МКД, к которому, в том числе, относятся общедомовые приборы учета воды (п.5 Правил).