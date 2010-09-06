На сессии Орловского облсовета приняты поправки в закон о применении упрощенной системы налогообложения (УСН).

В частности, на 2018 год установлена пониженная ставка налога по УСН с объектом налогообложения «доходы» в размере 3 % (полная ставка 6 %) для некоторых категорий налогоплательщиков. Речь идет о предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий, компьютерного программного обеспечения, научных исследований, ветеринарии, образования, здравоохранения и социальных услуг.

Устанавливая льготную ставку, законодатели исходили из того, что в Орловской области создан кластер информационных технологий, в состав которого вошел целый ряд высокотехнологичных компаний. Этот сектор мог бы стать «точкой роста» для региональной экономики, способной создавать высокооплачиваемые рабочие места и давать повышенные сборы налога на доходы физических лиц. В то же время деятельность в сфере информационных технологий является высоко-конкурентной. И чтобы орловские предприниматели не выпадали из конкуренции и не перерегистрировались в регионах, где уже есть налоговые льготы, для них установлена пониженная ставка. Эта мера будет также стимулировать развитие в области научного и социального предпринимательства.

По оценке законодателей, за счет установления пониженной ставки возможен выход из тени и создание до 150 новых малых предприятий в указанных сферах, что увеличит общий объем доходов областного бюджета от данного вида налога.

Кстати, в Орловской области уже есть положительный опыт введения пониженных налоговых ставок. Так, с 2009 года действует пониженная ставка в размере 5% (при полной ставке 15 %) для плательщиков УСН по объекту «доходы минус расходы».

За это время количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилось в полтора раза, а поступления платежей в бюджет по этому налогу ежегодно растут. В 2009 году они составляли 313,8 млн рублей, в 2016 году – 936,2 млн рублей или 111 % к уровню 2015 года и 300 % к уровню 2009 года. За 10 месяцев 2017 года плательщики налога по УСН заплатили в бюджет 943 млн рублей – это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К сожалению, мы вынуждены отключить возможность комментирования на сайте. Надеемся, не навсегда. Оставлять комменты можно на наших страницах в соцсетях Вконтакте, Twitter и Facebook.

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Александр Ремига после отставки ведет активную кампанию в СМИ

2. Прокуратура инициировала проверку статей о деле Доброхвалова – СМИ

3. В Орле чешский продюсер снимет фильм с участием звезд

4. Размещение облигаций даст Орловской области 35 млн рублей экономии

5. Кадастровая стоимость земли в Орловской области необоснованно завышена – Евгений Лыкин

Он все еще здесь

О коллективном Сталине, который жив и по сей день... Читать

 

7 лайфхаков, которые помогут стать умнее 

Предприниматель и финансовый эксперт Эль Каплан о том, как легко и быстро чему-то учиться. Читать 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

На что обратить внимание при оформлении ипотеки?

Что нужно знать до принятия решения о банковском кредите?

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

СКОРО в ОРЛЕ

- В субботу ,9 декабря, в 12.00 в Орловском государственном университете экономики и торговли (ул. Октябрьская, д. 12) аудитория №114-2 состоится Всероссийский правовой диктант.

- 9 декабря в день Георгиевских кавалеров - Героев Отечества в Орловской  библиотеке имени И. А. Бунина состоится международная историко-просветительская конференция «Братушки» по истории участия России в освобождении Болгарии и Балканском вопросе в XVIII-XX вв. Начало - в 16.00.

Мероприятие приурочено к 210-летию учреждения статута солдатского Георгиевского креста и 140-летию русско-турецкой войны.

Несколько слов

Как стать владельцем малого бизнеса? Все просто: надо купить большой и набраться терпения...

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Помните о правилах безопасности!

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

ДВОРЫ-2018

Что сделать, чтобы двор попал в программу ремонта на будущий год?

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ