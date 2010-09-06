На сессии Орловского облсовета приняты поправки в закон о применении упрощенной системы налогообложения (УСН).

В частности, на 2018 год установлена пониженная ставка налога по УСН с объектом налогообложения «доходы» в размере 3 % (полная ставка 6 %) для некоторых категорий налогоплательщиков. Речь идет о предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий, компьютерного программного обеспечения, научных исследований, ветеринарии, образования, здравоохранения и социальных услуг.

Устанавливая льготную ставку, законодатели исходили из того, что в Орловской области создан кластер информационных технологий, в состав которого вошел целый ряд высокотехнологичных компаний. Этот сектор мог бы стать «точкой роста» для региональной экономики, способной создавать высокооплачиваемые рабочие места и давать повышенные сборы налога на доходы физических лиц. В то же время деятельность в сфере информационных технологий является высоко-конкурентной. И чтобы орловские предприниматели не выпадали из конкуренции и не перерегистрировались в регионах, где уже есть налоговые льготы, для них установлена пониженная ставка. Эта мера будет также стимулировать развитие в области научного и социального предпринимательства.

По оценке законодателей, за счет установления пониженной ставки возможен выход из тени и создание до 150 новых малых предприятий в указанных сферах, что увеличит общий объем доходов областного бюджета от данного вида налога.

Кстати, в Орловской области уже есть положительный опыт введения пониженных налоговых ставок. Так, с 2009 года действует пониженная ставка в размере 5% (при полной ставке 15 %) для плательщиков УСН по объекту «доходы минус расходы».

За это время количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилось в полтора раза, а поступления платежей в бюджет по этому налогу ежегодно растут. В 2009 году они составляли 313,8 млн рублей, в 2016 году – 936,2 млн рублей или 111 % к уровню 2015 года и 300 % к уровню 2009 года. За 10 месяцев 2017 года плательщики налога по УСН заплатили в бюджет 943 млн рублей – это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.