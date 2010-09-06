Организации «Первой городской управляющей компании» проводят проверки по выявлению злостных неплательщиков за жилищные и коммунальные услуги.

Тем, кто отказывается выплачивать долг, отключают электричество.

В соответствии с законодательством злостным неплательщикам за ЖКУ не только выставляют платежные документы с пени и взыскивают задолженность в судебном порядке, но и отключают (ограничивают) электроснабжение. Мера оказалась действенной, но есть и те, кто долги не оплачивает, а к электричеству подключается самовольно. В судах уже рассматриваются десятки дел по фактам незаконных подключений, 9 человек уже оштрафованы.

- Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает ряд санкций к таким собственникам, - рассказывает руководитель ООО «Эксперт-Право» Евгений Сапрыкин. - Так, Кодекс об Административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям (ст.7.19 КоАП РФ). Причем штраф существенный – от 10 до 15 тысяч рублей. Суд с учетом имущественного положения может снизить эту сумму, но не менее чем до 5 тысяч рублей.

Но это не единственная мера воздействия на неплательщика. За период от обнаружения незаконного подключения до его устранения собственнику квартиры будет выставлен счет за электричество по нормативу потребления коммунальной услуги с повышающим коэффициентом 10, то есть в десятикратном размере (п.62 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.,в послед.ред.).

- Собственник должен знать, что копить долги по ЖКУ и затем незаконно подключаться к электричеству очень невыгодно, - поясняет Евгений Сапрыкин. – Платить придется трижды. Во-первых, возместить сумму задолженности с пеней. Во-вторых, выплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В-третьих, придется оплатить период незаконного самовольного подключения к общедомовой электросети с коэффициентом 10.

В «Первой городской управляющей компании» отмечают, что с проведением проверок платежная дисциплина собственников жилья заметно повысилась. В настоящее время материалы по всем случаям незаконного подключения направлены в полицию и суды уже выносят решения по наложению административных штрафов.

Кстати, по данным Минстроя РФ, самые дисциплинированные плательщики за ЖКХ - это пенсионеры, то есть не самая материально-обеспеченная часть населения. Строго в срок вносят квартплату и совсем малообеспеченные, так как это обязательное условие получения социальной субсидии. А вот в числе злостных неплательщиков нередко оказываются собственники элитного жилья или нескольких квартир.