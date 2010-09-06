Публичные слушания по вопросу передачи орловской митрополии здания Центра детского творчества № 5, расположенного на ул. Тульской, 63 в Орле, назначены на 18 декабря.

Они состоятся в 18.00 в актовом зале здания учебного комбината № 2 (г. Орел, ул. Тульская, д. 63), следует из извещения, размещенного властями в «Орловской городской газете».

РПЦ намерена сделать здесь Духовный православный центр.

Ранее вопрос обсуждался на депутатских слушаниях в горсовете Орла.  

- Решение о передаче здания не может быть принято без согласия жителей микрорайона Выгонка. Прежде чем решать этот вопрос на заседании городского Совета, необходимо провести публичное обсуждение инициативы Орловской митрополии, - сказал на слушаниях мэр Орла Василий Новиков.

Большая часть здания, в котором работает сегодня Центр детского творчества, находится в аварийном состоянии, возможности для его восстановления у города нет. Та часть здания, в которой работают кружки, как подтверждает недавнее обследование, остается в хорошем состоянии.

Инициаторы строительства Духовного центра предлагают построить на этом месте комплекс с храмом, гимназией и ремесленными мастерскими, в которых смогут разместиться действующие сегодня кружки.

– Для них будет построен отдельный корпус. Творческие кружки будут открыты для представителей всех вероисповеданий, – отметил представитель Орловской митрополии Серафим Юрашевич.

Директор Центра детского творчества № 5 Алексей Сухоруков рассказал, что сейчас занятия посещают в две смены более двухсот детей из трех соседних школ. В этом районе нет больше никаких учреждений дополнительного образования для детей, этот Дом творчества - единственный на всю округу. 

Напомним, что в октябре этого года в центре прошло собрание общественности. Тогда многие жители района высказывались за сохранение существующего Дома творчества. На заседании районной территориальной депутатской группы, по словам депутата Алексея Студенникова, большинство участников также высказались за то, чтобы на Тульской остался Центр детского творчества.

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- В субботу ,9 декабря, в 12.00 в Орловском государственном университете экономики и торговли (ул. Октябрьская, д. 12) аудитория №114-2 состоится Всероссийский правовой диктант.

- 9 декабря в день Георгиевских кавалеров - Героев Отечества в Орловской  библиотеке имени И. А. Бунина состоится международная историко-просветительская конференция «Братушки» по истории участия России в освобождении Болгарии и Балканском вопросе в XVIII-XX вв. Начало - в 16.00.

Мероприятие приурочено к 210-летию учреждения статута солдатского Георгиевского креста и 140-летию русско-турецкой войны.

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