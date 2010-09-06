Общероссийскую новогоднюю елку в Москву орловская делегация посетит с 24 по 27 декабря.

В составе делегации - 32 ребенка из орловских школ-интернатов в возрасте от 8 до 13 лет, которые добились успехов в учебе, стали победителями в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

Сопровождать детей будут сотрудник УМВД РФ по Орловской области и врач-педиатр. Кроме того с ребятами поедет начальник управления департамента образования области Татьяна Патова.

Кроме посещения Общероссийской новогодней елки, ребята посетят Цирк на проспекте Вернадского.

Проживать делегация будет в гостиничном комплексе «Измайлово», сообщили в пресс-службе областной администрации.