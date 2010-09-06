Орловская область в «Рейтинге Трезвости Регионов - 2017», подготовленном «Трезвой Россией» и ВГТРК, заняла 48-е место из 85.

По сравнению с прошлогодним рейтингом наш регион снизился на один пункт (в 2016 году мы занимали 47-е место).

На самом деле это не только означает, что орловцы стали больше выпивать (к счастью, не намного). Это означает, что государственные антиалкогольные меры в регионе недостаточно эффективны, и ситуация ухудшается.

При составлении рейтинга учитывались несколько показателей. В частности, число умерших, в том числе им от алкоголя, число жителей региона с установленным диагнозом алкоголизм, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного управления, объемы продаж алкогольной продукции, режим введенных властями ограничений по продажам алкоголя и др.

В 2017 году самыми «трезвыми» регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан (первое, второе и третье места рейтинга соответственно). Замыкают рейтинг (наиболее пьющие) Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.