В 2017 году управлением Следственного комитета по Орловской области возбуждено 56 уголовных дел коррупционной направленности, сообщает ведомство.

Среди них уголовные дела по фактам получения незаконного денежного вознаграждения бывшими начальниками МУП «УКХ» Орла Эдуардом Троцюком, Екатериной Стрелец, начальником БУЗ СМЭ Назаром Прокопенко и др.

- В настоящее время следственным управлением приняты дополнительные меры, направленные на повышение эффективности работы по противодействию коррупции в регионе. В том числе для дальнейшего расследования из органов полиции приняты к производству ряд резонансных уголовных дел – «Дормаш», ООО «АСК Инжиниринг» и другие, - говорится в сообщении регионального СК.