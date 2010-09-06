9 декабря в День Героев Отечества в селе Башкатово Мценского района Орловской области на воинском мемориале состоялось торжественное открытие памятника Советскому солдату.

Памятник был подарен и установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО). Автор памятника – известный российский скульптор и монументалист Денис Стритович.

Во время войны в районе села Башкатово погибло более батальона бойцов и командиров Красной армии.

Участники поискового отряда «Безымянный солдат» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС провели работу с архивными документами и выявили первоначальные места гибели и захоронения бойцов в районе села Башкатово.

Директор Среднерусского института управления — Филиала РАНХиГС,  председатель Совета регионального отделения РВИО Павел Меркулов, отметил, что за освобождение Орловщины погибло более 700 тысяч человек. Столько же как и за освобождение всей Польши. 

Руководитель Департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Александр Кудряшов, приехавший в Башкатово на открытие памятника, отметил, что в Орловской области ведется большая работа по увековечиванию памяти бойцов Великой Отечественной войны и зачитал приветственный адрес министра культуры РФ Владимира Мединского.  

В завершении митинга жители Башкатово и гости почтили память погибших освободителей минутой молчания и возложили к постаменту цветы и памятные венки.  

Новый памятник солдатам в селе Башкатово - это продолжение патриотических традиций, сложившихся в Орловской области, которая всегда была одним из центров патриотического воспитания в России.  Монумент в Башкатово станет первым из серии памятников Великой Отечественной войны, которые будут установлены при помощи  РВИО в Орловской области. В 2018 году проект будет продолжен.

- В Орловской области постоянно ведется масштабная работа по увековечению памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Только в ходе «Вахты Памяти» в 2017 году на территории области были найдены останки 653 бойцов Красной Армии. 231 имя установлено по книге захоронений медсанбатов и 7 − по медальонам и личным вещам. В поисковых мероприятиях участвовало почти 1,5 тыс. человек из 21 региона России: от Орла и Москвы до Дагестана и Чукотского автономного округа, - рассказал Павел Меркулов.

 

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