Открытие памятного знака Герою Советского Союза Алексею Ломакину состоялось 9 декабря у деревни Сивковой Болховского района.

На этом месте 74 года назад рядовой стрелковой дивизии Алексей Ломакин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

Инициаторами установки памятника и авторами эскиза стали бойцы поискового отряда «Звезда» академии ФСО РФ

На торжественную церемонию открытия памятного знака приехал и.о. начальника академии ФСО России Павел Малышев.

На мероприятие также приехала делегация из Курской области, откуда родом Алексей Ломакин, депутаты облсовета, глава Болховского района Виктор Данилов, представители общественности.

Памятник установлен на средства курсантов и сотрудников академии ФСО.

Звание Героя Советского Союза присвоено Алексею Ломакину 15 января 1944 года.

Именем Алексея Ломакина названы улицы в Болхове, Курске, и его родной деревне. Средняя общеобразовательная школа № 31 в Курске тоже носит имя героя.