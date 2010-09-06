Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева вошел в число 11 победителей публичного конкурса на предоставление господдержки проектам по созданию и развитию инжиниринговых центров министерства образования РФ.

Всего на конкурс было подано 65 заявок. По результатам конкурсной ОГУ им. И.С. Тургенева занял 7-е место, сообщили в университете.

ОГУ имени И.С. Тургенева создаст инжиниринговый центр технологий цифровой среды для обеспечения комплексной безопасности в сфере телекоммуникаций, средств связи и энергоэффективности.

Инжиниринговый центр станет площадкой по созданию и комплексной инжиниринговой поддержке инновационных разработок молодых специалистов и студентов ОГУ имени И.С. Тургенева.

Проекты Центра должны обеспечить переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, систем противодействия техногенным угрозам, терроризму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для экономики и государства.

Как сообщает издание «Коммерсант», кроме Орловского вуза в число победителей вошел Воронежский университет. Согласно конкурсной документации, субсидия предоставляется на два года. Ее объем не должен превышать 30 млн руб. в 2018 году и 50 млн руб. в 2019-м.