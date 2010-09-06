В Орловском городском центре культуры состоялось подведение итогов и награждение победителей областного конкурса «Мы любим жизнь!» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие было посвящено Международному дню инвалидов.

Победителей конкурса поздравил зампред правительства региона по соцполитике Андрей Усиков.

- Все участники конкурса несмотря на физические ограничения сильны духом и показывают нам пример того, как надо любить жизнь, - подчеркнул Андрей Усиков.

Всех победителей наградили дипломами и подарками, а завершилось мероприятия праздничным концертом.

В рамках декады инвалидов в Орле прошел спортивный праздник. Принять участие в соревнованиях приехали почти 150 людей с ограниченными возможностями из Орла, Болховского, Мценского, Ливенского и Орловского районов. Они состязались в игре в крокет, дартс, кольцеброс, настольный теннис и бочче. Помимо соревнований также прошли показательные выступления тяжелоатлетов-инвалидов.