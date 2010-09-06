В Орле с 22 декабря начнут работать ёлочные базары, сообщает администрация города.

9 декабря состоялся аукцион на размещение ёлочных базаров в областном центре. На торги было выставлено 29 торговых мест.

Востребованными оказались только 20 из предложенных мест. По заключенным договорам, торговать можно с 15 декабря. Некоторые продавцы сообщили, что начнут работу елочных базаров 16-17 декабря, большинство же приступят к работе с 22 декабря.

Ориентировочная стоимость метра елки или сосны будет от 400 рублей. Свободные девять площадок еще можно занять, для этого необходимо обратиться в администрацию города.

Размещение елочных базаров без заключенного договора повлечет штрафы на граждан в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.