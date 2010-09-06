Частный музей на своем приусадебном участке в Залегощенском районе открыл полковник запаса Александр Фролов.

Пока в музее четыре танка. Все экспонаты не макеты, а боевые машины, правда не на ходу, сообщает сайт «Орловское информбюро».

Руководитель музея Александр Фролов в течение 10 лет по болотам и оврагам собирал фрагменты танков, оставшиеся после боев  в Великой Отечественной войне.

Уже есть все необходимые фрагменты для создания пятого танка.

По словам Александра Фролова, первый танк собирали целый год. Сейчас с помощью односельчан, бывших механизаторов на одну боевую машину уходит всего шесть месяцев.

Например, танк Т-34 собран из фрагментов десяти взорвавшихся танков. Еще один советский тяжелый танк КВ 1. За деталями для него Александр Фролов свою танкоремонтную бригаду отправил сначала в Севастополь, а потом в Брест. 

Весной в танковом музее появится и немецкий самолет «Хейнкель-111». Основные запчасти для него уже подняты из болота.

 

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10 декабря в 15.00 в музее И. А. Бунина состоится литературно-музыкальный вечер «Музей собирает друзей», посвященный 26-й годовщине открытия музея.

На вечере с музыкальной концертной программой выступит ансамбль «Волшебная флейта» учащихся Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

В свой день рождения музей приглашает друзей – почитателей творчества Бунина и принимает поздравления.

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