Частный музей на своем приусадебном участке в Залегощенском районе открыл полковник запаса Александр Фролов.

Пока в музее четыре танка. Все экспонаты не макеты, а боевые машины, правда не на ходу, сообщает сайт «Орловское информбюро».

Руководитель музея Александр Фролов в течение 10 лет по болотам и оврагам собирал фрагменты танков, оставшиеся после боев в Великой Отечественной войне.

Уже есть все необходимые фрагменты для создания пятого танка.

По словам Александра Фролова, первый танк собирали целый год. Сейчас с помощью односельчан, бывших механизаторов на одну боевую машину уходит всего шесть месяцев.

Например, танк Т-34 собран из фрагментов десяти взорвавшихся танков. Еще один советский тяжелый танк КВ 1. За деталями для него Александр Фролов свою танкоремонтную бригаду отправил сначала в Севастополь, а потом в Брест.

Весной в танковом музее появится и немецкий самолет «Хейнкель-111». Основные запчасти для него уже подняты из болота.